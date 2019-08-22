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Зеленский предложил провести флешмоб в День флага

22 августа, 20:27

Давайте завтра раскрасим в желто-голубой цвет нашу планету, - заявил президент

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал украинцев в пятницу, 23 августа, в День государственного флага провести флешмоб.

Об этом говорится в видео на официальной странице главы государства в Facebook.

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"У меня есть предложение к каждому украинцу с каждого уголка нашей неньки и ко всем украинцам мира – сделаем флешмоб. Давайте завтра раскрасим в желто-голубой цвет нашу планету, давайте вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждая площадь, каждый город, вообще вся страна стала желто-голубой", – сказал Зеленский, обращаясь к украинцам.

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Также он подчеркнул, что сейчас в Украине есть территории, на которых украинцы вынуждены прятать украинский флаг.

Напомним, что день украинского флага отмечает ежегодно 23 августа. На общегосударственном уровне праздник установлен указом еще президента Украины Леонида Кучмы в 2004 году. Позднее тогдашний президент Украины Виктор Ющенко внес изменения в этот указ, учредив ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.

Напомним, что ранее мы писали о том, на каких вершинах мира подняли украинский флаг.

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Источник: Сегодня

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