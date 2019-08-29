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Зеленский предложил Раде изменить организацию обороны Украины

29 августа, 15:47

Президент определил законопроект как безотлагательный

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства.

Согласно информации на сайте парламента, законопроект "О внесении изменений в закон Украины "Об обороне Украины" по организации обороны государства" (№1011) от 29 августа определен Зеленским как безотлагательный.

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К настоящему времени текст законопроекта, а также сопроводительные документы к нему на сайте Верховной Рады не обнародованы.

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Фото: открытые источники

Напомним, сегодня Рада избрала руководство парламента, после чего должна рассмотреть кандидатуру премьера.

Как заявил народный депутат от "Слуги народа" Руслан Стефанчук,Рада будет работать столько, сколько нужно для принятия решений.

Также сообщалось, что партия "Слуга народа" подготовила 465 правок в Конституцию.

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Верховная Рада Зеленский оборона

Источник: Интерфакс-Украина

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