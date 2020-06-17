Зеленский предложил Раде отменить обязательное ВНО в 2020 году

Президентский законопроект внесен в Раду как неотложный

Президент Владимир Зеленский в целях борьбы с распространением коронавируса в Украине предложил Верховной Раде отменить в 2019/2020 учебном году обязательное проведение государственной итоговой аттестации.

Соответствующий президентский законопроект №3669 относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года зарегистрирован в парламенте как неотложный.

"В связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. (Они) имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", – сказано в тексте законопроекта.

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В пояснительной записке отмечается, что "целью и задачей принятия этого законопроекта является минимизация рисков заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) при оценке результатов обучения учащихся (студентов), которые завершают получение полного общего среднего образования, и сделать возможным получение ими в установленном законодательством порядке документов о получении полного общего среднего образования".

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что окончательно решение о проведении внешнего независимого оценивания с 25 июня будет принято 22 июня, он также назвал условия, при которых ВНО полностью отменят.

О том, какие варианты проведения ВНО-2020 рассматривает власть, смотрите в сюжете:

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