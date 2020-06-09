Зеленский предложил Раде принять закон о референдуме

В Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Так, отмечается, что проект закона 9 июня получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.
Законопроект определен как безотлагательный.
Текст документа на сайте парламент пока отсутствует.
Ранее сообщалось, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианскую комиссию) с просьбой оценить проект закона о референдуме.
Его обращение в "венецианку" может означать желание получить заключение конституционно-правового экспертного органа Совета Европы перед подачей документа в парламент.
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Также сообщалось, что пакетом законопроектов о народовластии в парламенте занимается первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.
Напомним, ранее команда "Сегодня", поинтересовалась у экспертов, какие вопросы могут вынести на референдум в случае принятия законопроекта. Подробнее об этом – в видеосюжете:
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