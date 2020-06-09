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Зеленский предложил Раде принять закон о референдуме

9 июня, 10:35

Денис Беспалов Денис Беспалов

Законопроект определен как безотлагательный

В Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Так, отмечается, что проект закона 9 июня получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

Законопроект определен как безотлагательный.

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Текст документа на сайте парламент пока отсутствует.

Ранее сообщалось, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианскую комиссию) с просьбой оценить проект закона о референдуме.

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Его обращение в "венецианку" может означать желание получить заключение конституционно-правового экспертного органа Совета Европы перед подачей документа в парламент.

Читайте также: Закон о референдуме: Разумков рассказал о рассмотрении документа в Раде

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Также сообщалось, что пакетом законопроектов о народовластии в парламенте занимается первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Напомним, ранее команда "Сегодня", поинтересовалась у экспертов, какие вопросы могут вынести на референдум в случае принятия законопроекта. Подробнее об этом – в видеосюжете:

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Верховная Рада референдум Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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