Зеленский предложил разработать закон о частных военных компаниях

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Консультативному совету по делам ветеранов и семей погибших защитников Украины принять участие в разработке законопроекта о частных военных компаниях.

Об этом он заявил во время первого заседания Совета, говорится в сообщении офиса главы государства.

"Есть два проекта закона о частной армии, которые еще не зарегистрированы в парламенте. В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или другая бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно", – предупредил Зеленский.

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Также президент добавил, что Совет мог бы помочь разработать сбалансированный законопроект.

По его мнению, первоочередные законодательные наработки Совет должен предложить уже в ближайшее время, чтобы парламент принял их до закрытия сессии.

Напомним, что ранее заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос выступил за создание частных военных кампаний, которые "могут помочь фронтовикам, не сумевшим себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно и получать за это деньги и признание государства".

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Консультативный совет создан Зеленским с целью обеспечения защиты прав, свобод и интересов ветеранов войны, семей погибших защитников Украины и участников боевых действий на территории других государств, а также лиц, незаконно удерживаемых на временно оккупированной территории Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что Зеленский провел перестановку в руководстве Службы внешней разведки Украины – руководителем ведомства был назначен Валерий Кондратюк, который в 2016-2019 годах был заместителем главы Администрации президента.

Ранее президент назначил замглавы внешней разведки Екатерину Слядневу. Она стала первой женщиной, которая получила такую высокую должность во всех разведорганах Украины.

О том, как Зеленский представлял нового главу Минобороны, смотрите в сюжете:

Видео: president.gov.ua

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