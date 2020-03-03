Зеленский предложил Шмыгаля по пост премьера: что известно о возможном преемнике Гончарука

Во вторник, 3 марта, СМИ сообщили, что президент Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" отправить в отставку Алексея Гончарука и на место главы правительства назначить Дениса Шмыгаля.

Напомним, что известно о Денисе Шмыгале. 4 февраля Верховная Рада назначила его вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий вместо Алены Бабак. Соответствующий проект постановления поддержали 278 народных депутатов.

До этого времени Шмыгаль занимал должность главы Ивано-Франковской областной государственной администрации.

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Денис Шмыгаль, 1975 года рождения, имеет высшее образование (Государственный университет "Львовская Политехника", менеджмент в производственной сфере (машиностроение), инженер-экономист), а также является кандидатом экономических наук.

В 2000-х работал на разных должностях в "Львовском автобусном заводе", затем в инвестиционной компании. На государственную службу пришел в 2009 году – стал помощником председателя Львовской ОГА отдела обеспечения деятельности руководства аппарата облгосадминистрации. Затем пошел по разным экономическим и инвестиционным должностям в ОГА.

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В 2014-м стал заместителем начальника главного управления Миндоходов Львовской области; в 2015-м советник президента, вице-президент, генеральный директор, член Наблюдательного совета ООО ТПК "Львовхолод".

С 2017 по 2019 годы заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго"; директор ДТЭК Бурштынская ТЭС; и.о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго".

Напомним, что Денис Шмыгаль дал эксклюзивное интервью телеканалу "Украина 24" и рассказал о первоочередных планах на должности, в частности, о том, что он собирается предпринять для развития громад в Украине.

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