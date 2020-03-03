Зеленский предложил "слугам народа" отправить Гончарука в отставку – СМИ

Главу правительства могут заменить на Дениса Шмыгаля

Президент Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьером Дениса Шмигаля. Об этом со ссылкой на источник во фракции СН сообщает "Украинская правда".

Как пишет издание, такое предложение глава государства сделал на заседании фракции в парламенте во вторник, 3 марта.

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Напомним, фракция "Слуга народа" готова поддержать отставку премьер-министра Алексея Гончарука, если он подаст соответствующее заявление, заявил член политической силы Александр Качура.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание парламента на 4 марта. Глава государства просит депутатов срочно рассмотреть важные законопроекты, обсудить кадровые вопросы в правительстве и заслушать руководителей правоохранительных органов. В то же время сам Алексей Гончарук ответил на слухи об отставке.

В то же время напомним, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уверяет, что заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке в парламент не поступало.

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