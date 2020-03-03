Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,61

Зеленский предложил "слугам народа" отправить Гончарука в отставку – СМИ

3 марта, 19:49

Игорь Тимофеев

Главу правительства могут заменить на Дениса Шмыгаля

Президент Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьером Дениса Шмигаля. Об этом со ссылкой на источник во фракции СН сообщает "Украинская правда".

Как пишет издание, такое предложение глава государства сделал на заседании фракции в парламенте во вторник, 3 марта.

Реклама

Напомним, фракция "Слуга народа" готова поддержать отставку премьер-министра Алексея Гончарука, если он подаст соответствующее заявление, заявил член политической силы Александр Качура.

В тренде
Конституционный суд решит судьбу закона о люстрации

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание парламента на 4 марта. Глава государства просит депутатов срочно рассмотреть важные законопроекты, обсудить кадровые вопросы в правительстве и заслушать руководителей правоохранительных органов. В то же время сам Алексей Гончарук ответил на слухи об отставке.

В то же время напомним, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уверяет, что заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке в парламент не поступало.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Владимир Зеленский

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Когда начнутся
Когда начнутся "посадки": в "Слуге народа" сделали заявлениеПолитика
Сам пилотировал вертолет: что известно о погибшем экс-министре Кутовом
Сам пилотировал вертолет: что известно о погибшем экс-министре КутовомУкраина
Кремль готовит атаку
Кремль готовит атаку "русского мира" на Европу: дипломаты раскрыли планы МосквыПолитика
У нас была договоренность с Зеленским: Пристайко рассказал о возможной отставке
У нас была договоренность с Зеленским: Пристайко рассказал о возможной отставкеПолитика
Лидер
Лидер "Слуги народа" озвучил претензии к Кабмину ГончарукаПолитика
Затянется до вечера: Разумков уточнил детали внеочередного заседания Рады
Затянется до вечера: Разумков уточнил детали внеочередного заседания РадыПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...