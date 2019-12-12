Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,6
26,14

Зеленский предложил упростить пересечение границы гражданами стран – членов ГУАМ

12 декабря, 19:26

Зеленский поприветствовал активизацию сотрудничества Украины, Азербайджана, Грузии и Молдовы в рамках ГУАМ

Зеленский на встрече с лидерами стран-участниц ГУАМ

Зеленский на встрече с лидерами стран-участниц ГУАМ / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках завершения председательства Украины в 2019 году в Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ провел встречу с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, премьер-министром Республики Молдова Ионом Кику и вице-премьер-министром Азербайджанской Республики Али Ахмедовым. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщается, Владимир Зеленский поприветствовал активизацию сотрудничества Украины, Азербайджана, Грузии и Молдовы в рамках ГУАМ и проведение ежегодного заседания на уровне глав правительств.

"Украина, Грузия, Азербайджан и Молдова связаны не только общей историей, но и общим видением развития нашего будущего. Нас объединяет стремление к безопасности и стабильности в регионе, экономическому развитию, росту инвестиций, развитию инфраструктуры и культурному обмену между нашими людьми", – сказал Владимир Зеленский во время встречи.

Президент Украины отметил, что многосторонний диалог имеет большой потенциал.

Реклама

Участники встречи подтвердили неизменность взаимной поддержки суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Украины, Азербайджана, Грузии и Молдовы.

Стороны обсудили ряд совместных экономических и инфраструктурных проектов. Была подчеркнута важность разработки перспективных транспортных маршрутов, в том числе для осуществления мультимодальных перевозок.

В тренде
Рада проведет внеплановое заседание: чем займутся депутаты

Владимир Зеленский также предложил продолжить процесс имплементации упрощенных процедур пересечения границы гражданами стран – членов ГУАМ, в том числе с использованием внутренних паспортов формата ID-карточек.

Участники ГУАМ пришли к соглашению о необходимости осуществления конкретных шагов для расширения потенциала организации, улучшения внутренней коммуникации ГУАМ и популяризации объединения.

Как сообщали новости "Сегодня", в октябре Зеленский утвердил цели для устойчивого развития Украины до 2030 года. Глава государства поручил обеспечить национальные интересы в развитии экономики и рост уровня жизни.

Смотрите также выступление Зеленского на "нормандском саммите" в Париже:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Украина Владимир Зеленский гуам

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встреча
Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видеоПолитика
"Такого махача давно не видели": в Раде произошла жесткая драка (видео)Политика
Сенцов рассказал, что думает о Зеленском и его окружении
Сенцов рассказал, что думает о Зеленском и его окруженииПолитика
Снятие неприкосновенности с Порошенко: в
Снятие неприкосновенности с Порошенко: в "Слуге народа" сделали заявлениеПолитика
У Зеленского подкорректировали коммюнике
У Зеленского подкорректировали коммюнике "Нормандской четверки"Политика
Лавров рассказал, как проходили переговоры Путина с Зеленским
Лавров рассказал, как проходили переговоры Путина с ЗеленскимПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...