Зеленский предложил упростить пересечение границы гражданами стран – членов ГУАМ

Зеленский поприветствовал активизацию сотрудничества Украины, Азербайджана, Грузии и Молдовы в рамках ГУАМ

Зеленский на встрече с лидерами стран-участниц ГУАМ / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках завершения председательства Украины в 2019 году в Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ провел встречу с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, премьер-министром Республики Молдова Ионом Кику и вице-премьер-министром Азербайджанской Республики Али Ахмедовым. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщается, Владимир Зеленский поприветствовал активизацию сотрудничества Украины, Азербайджана, Грузии и Молдовы в рамках ГУАМ и проведение ежегодного заседания на уровне глав правительств.

"Украина, Грузия, Азербайджан и Молдова связаны не только общей историей, но и общим видением развития нашего будущего. Нас объединяет стремление к безопасности и стабильности в регионе, экономическому развитию, росту инвестиций, развитию инфраструктуры и культурному обмену между нашими людьми", – сказал Владимир Зеленский во время встречи.

Президент Украины отметил, что многосторонний диалог имеет большой потенциал.

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Участники встречи подтвердили неизменность взаимной поддержки суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Украины, Азербайджана, Грузии и Молдовы.

Стороны обсудили ряд совместных экономических и инфраструктурных проектов. Была подчеркнута важность разработки перспективных транспортных маршрутов, в том числе для осуществления мультимодальных перевозок.

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Владимир Зеленский также предложил продолжить процесс имплементации упрощенных процедур пересечения границы гражданами стран – членов ГУАМ, в том числе с использованием внутренних паспортов формата ID-карточек.

Участники ГУАМ пришли к соглашению о необходимости осуществления конкретных шагов для расширения потенциала организации, улучшения внутренней коммуникации ГУАМ и популяризации объединения.

Как сообщали новости "Сегодня", в октябре Зеленский утвердил цели для устойчивого развития Украины до 2030 года. Глава государства поручил обеспечить национальные интересы в развитии экономики и рост уровня жизни.

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