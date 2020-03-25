Зеленский "предрек" коронавирус задолго до его начала: видео

Пока в Украине распространяется вирус, в сети появилось любопытное видео с Зеленским

В сети появилось видео, на котором Владимир Зеленский (еще до своего президентства) в сериале "Слуга народа" очутился в опустевшем центре Киева, что очень напомнило нынешнюю ситуацию с карантином из-за коронавируса. Кадры из фильма опубликовал на своей странице в Facebook блогер Влад Антонов.

На видео Зеленский в образе Василия Голобородько едет по Крещатику и остановился на Майдане. Выйдя из автомобиля, он увидел абсолютно пустые улицы и крикнул: "Эй! Люди!".

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В комментариях к видео пользователи уже шутят и сравнивают кадры из фильма с нынешней ситуацией: "Все как в фильме", "А может просто воплощается вражеский план и вирус тот искусственный?".

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине в связи с предотвращением распространения коронавируса уже в 10 областях объявлен режим чрезвычайной ситуации, а в населенных пунктах введены карантины: закрыто все, кроме продуктовых магазинов, аптек и учреждений обеспечения жизнедеятельности страны. На днях Зеленский снова обратился к украинцам.

По состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в 13 областях и г. Киеве, а именно: в Черновицкой – 38 (1 умер), Киевской – 22, Ивано-Франковской – 5 (1 умер), Тернопольской – 4, Днепропетровской – 2, Житомирской – 2 (1 умер), Запорожской – 2, Львовской – 2, Волынской – 1, Донецкой – 1, Луганской – 1, Одесской – 1, Черкасской – 1 и в Киеве – 31. Выписан после лечения 1 человек (Черновицкая область). Кроме того, в Тернополе умер инфицированный COVID-19 мужчина. Это уже четвертая смерть в Украине от коронавируса.

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