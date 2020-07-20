Зеленский представил нового главу НБУ и "нарезал" ему задач (видео)

Президент Владимир Зеленский представил в Национальном банке Украины недавно назначенного Верховной Радой нового главу регулятора Кирилла Шевченко.

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Он отметил, что полностью поддерживает независимость руководителя Национального банка.

"Позволю себе немного дополнить этот тезис. Кроме независимости, у главы НБУ должны быть еще как минимум три важных качества: профессиональность, мужество и ответственность. Уверен, что господин Шевченко именно такой человек", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что во время поиска кандидатуры на эту должность общался с правлением Нацбанка, руководителями государственных и коммерческих банков, экспертами в этой сфере.

"Я хотел получить позицию профессионального сообщества, и фамилия Шевченко звучала чаще всего. Он имеет опыт более 20 лет, прошел все ступени в банковском деле и стал главой Укргазбанка. Все это и успешный кейс Укргазбанка под его руководством доказывает, что он действительно является тем профессионалом, который нужен и Нацбанку, и нашей экономике, и всей стране", – подчеркнул глава государства.

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Зеленский отметил, что Нацбанк должен быть столпом макроэкономической стабильности, а его монетарная политика должна поддерживать такую стабильность. НБУ должен работать на долгосрочный экономический рост в условиях стабильной национальной валюты.

"Также перед главой НБУ стоят задачи по минимизации влияния коронакризиса на экономику и ускорению выхода из этого кризиса. Важно продолжать сотрудничество с нашими партнерами: Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими финансовыми партнерами Украины. Не менее важно внедрять системные решения, которые обеспечат две долгожданные вещи: реальные кредиты для украинского бизнеса и доступное ипотечное кредитование для всех украинцев. Сегодня тот уникальный случай, когда не банк предоставляет людям кредит, а наоборот – это кредит доверия от профессионального сообщества, от президента, правительства, парламента, от всех украинских граждан. Я верю, что этот кредит вы вернете с очень хорошими процентами в виде макрофинансовой стабильности, экономического роста и стабильной национальной валюты", – резюмировал президент.

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Как сообщали новости "Сегодня", постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман назвал сверхважным, чтобы независимость Национального банка и присущий ему высокий уровень профессионализма были сохранены и под руководством нового руководителя. Читайте подробнее в нашем материале, чего ждать от нового председателя Нацбанка Кирилла Шевченко.

Видео: Верховная Рада

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