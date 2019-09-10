Зеленский представил нового главу Ровенского области (видео)

Глава государства предупредил чиновника, что должность как дается, так и забирается

Виталий Коваль

Президент Владимир Зеленский во время встречи со студентами Национального университета "Острожская академия" нового руководителя Ровенской области Виталия Коваля.

Глава государства отметил, что впервые в жизни посетил "Острожскую академию". Президент пребывает в веселом расположении духа и даже пошутил: "Настроение такое, что и не хочется никого выгонять".

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"Хочу поздравить Виталия Станиславовича Коваля. Хочу, чтобы вы общались с людьми, с молодежью, решали их вопросы. Я всегда честно говорю каждому новому главе ОГА: если мы будет слышать какие-то сигналы от людей Ровенской области – будем реагировать. Это не должность, это возможность показать, кто вы есть, и возможность сделать что-то для Украины. Как должность дается, так она и забирается. Сегодня мы вам ее даем", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня президент уволил с должности главы Ровенской ОГА Алексея Муляренко, а на его место назначил временно исполнять обязанности Игоря Тимошенко.

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