Зеленский представил нового руководителя Черкасской области

Президент Владимир Зеленский во время визита в Черкассы назначил Игоря Шевченко новым главой Черкасской областной государственной администрации и представил его общественности.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Во время представления нового руководителя области Зеленский призвал активистов обращаться к Шевченко с проблемами и пообещал "поменять главу, если что-то будет не так".
Игорь Шевченко — черкасский бизнесмен, который также ранее не занимался политикой. Он является владельцем компаний "Легкий экспорт плюс" и "Hermes — Shevchenko Igor"
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Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня президент своим указом уволил с должности председателя Черкасской областной государственной администрации Александра Вельбивеца. Его временно замещал Тарас Высоцкий.
10 июля "полетели головы" пяти глав районных госадминистраций Черкасской области. А 30 июля Зеленский сменил начальника СБУ по Черкасской области: он подписал два указа – сначала уволил предыдущего главного СБУшника области, а потом назначил нового.
Как сообщали новости "Сегодня", после прибытия в Черкасскую область глава государства встретился с местными чиновниками. В какой-то момент к нему обратились журналисты и попросили принять подарок. Смотрите видео, как Зеленский отказался принять свой гипсовый бюст.
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