Новоиспеченный чиновник никогда не был в политике и является ибзнесменом

/ Фото: president.gov.ua

Зеленский представил нового руководителя Черкасской области https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-07-31T17:20:02+03:00 Политика Новоиспеченный чиновник никогда не был в политике и является ибзнесменом

Президент Владимир Зеленский во время визита в Черкассы назначил Игоря Шевченко новым главой Черкасской областной государственной администрации и представил его общественности.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Во время представления нового руководителя области Зеленский призвал активистов обращаться к Шевченко с проблемами и пообещал "поменять главу, если что-то будет не так".

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Игорь Шевченко — черкасский бизнесмен, который также ранее не занимался политикой. Он является владельцем компаний "Легкий экспорт плюс" и "Hermes — Shevchenko Igor"

В тренде Зеленский представил нового руководителя Черкасской области

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Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня президент своим указом уволил с должности председателя Черкасской областной государственной администрации Александра Вельбивеца. Его временно замещал Тарас Высоцкий.

10 июля "полетели головы" пяти глав районных госадминистраций Черкасской области. А 30 июля Зеленский сменил начальника СБУ по Черкасской области: он подписал два указа – сначала уволил предыдущего главного СБУшника области, а потом назначил нового.

Как сообщали новости "Сегодня", после прибытия в Черкасскую область глава государства встретился с местными чиновниками. В какой-то момент к нему обратились журналисты и попросили принять подарок. Смотрите видео, как Зеленский отказался принять свой гипсовый бюст.

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