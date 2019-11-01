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Зеленский представил нового руководителя Тернопольской области

1 ноября, 12:07

Игорь Сопель даже пытался пройти в Раду на последних парламентских выборах

Игорь Сопель

Игорь Сопель / Фото: Facebook

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Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Тернополь представил нового главу Тернопольской областной государственной администрации. Сайт "Сегодня" ведет онлайн-трансляцию совещания Зеленского по спиртовой отрасли в Украине.

"Позвольте мне представить нового главу Тернопольской областной государственной администрации Сопеля Игоря Михайловича. Я вас поздравляю", – сказал глава государства и вручил новому чиновнику соответствующее удостоверение.

Сам же Сопель поблагодарил президента за доверие.

"Для меня это большая честь и в то же время большая ответственность. Я буду прилагать все усилия, чтобы оправдать этот кредит доверия. Тернопольская область – это край с большим промышленным, научным и туристическим потенциалом, который мы с вами должны раскрыть и развить. Хочу заверить, что я открыт для всех порядочных людей, которые готовы работать честно и прозрачно, которые готовы инвестировать в экономику, инфраструктуру и социальную сферу нашей области, а также тех, которые готовы создавать новые рабочие места. Это будет одним из приоритетов моей работы", – сказал чиновник.

Игорь Сопель и Владимир Зеленский

Игорь Сопель: родился 16 сентября 1974 года в городе Хоростков Гусятинского района Тернопольской области, гражданин Украины. Имеет высшее образование, руководитель, Хоростковского регионального структурного подразделения ООО "Агробизнес". На досрочных парламентских выборах выдвигался от политической партии "Слуга народа", однако в 166-м округе в Тернопольской области его опередил нардеп Люшняк.

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Тернополь ОГА Владимир Зеленский тернопольская область Игорь Сопель

Источник: Сегодня

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