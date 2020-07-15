Зеленский представит кандидатуру нового главы НБУ: названа дата

Кандидата в руководители Нацбанка президент представит на встрече с фракцией "Слуга народа"

Президент Украины Владимир Зеленский представит кандидата на пост главы Национального банка во время встречи с фракцией "Слуга народа", запланированной на 16 июля.

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Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, сообщает "РБК-Украина".

По ее словам, обсуждение кандидатуры главы НБУ в парламенте рассчитывают провести еще на текущей неделе.

"В четверг (16 июля. – Ред.) планируется обсудить кандидатуру на должность главы НБУ. Ведь мы хотим проголосовать на этой неделе. Рассчитываем проголосовать в пятницу", - заявила Кравчук.

При этом она не уточнила, сколько кандидатов будет обсуждаться на заседании фракции, а также не называла никаких имен.

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Кравчук добавила, что вторая часть встречи будет посвящена выбору кандидата на пост мэра Киева.

Напомним, что в ходе разговора Зеленского с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой шла речь о необходимости сохранить независимость Национального банка.

Ранее министр финансов Сергей Марченко рассказал, кто может стать новым главой Национального банка Украины.

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