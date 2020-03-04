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Зеленский на внеочередном заседании Рады: видео выступления

4 марта, 16:08

Сергей Мартынец

Глава государства на днях инициировал срочное заседание парламента

Президент Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду на внеочередное заседание, которое транслирует сайт "Сегодня". В его присутствии депутаты проведут кадровые перестановки в правительстве.

Накануне, вечером 3 марта, "Слуга народа" проводила заседание фракции, на котором также присутствовал глава государства. Политики обсуждали вопросы смены главы правительства и других чиновников Кабмина. СМИ стало известно, что якобы президент предложил "слугам народа" уволить премьер-министра Алексея Гончарука, а вместо него назначить главой правительства нынешнего вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий Дениса Шмыгаля.

Более того, вечером 3 марта премьер-министр Гончарук подал в отставку. Об этом сообщил на заседании фракции "Слуга народа" спикер парламента Дмитрий Разумков: "В своем заявлении премьер-министр просит принять его отставку".

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Отметим, что без заявления об отставке по собственному желанию Рада не имела права уволить Гончарука. Теперь этот путь открыт и пройдет голосование.

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Напомним, что именно Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание парламента. Глава государства просит депутатов срочно рассмотреть несколько важных законопроектов, обсудить кадровые вопросы в правительстве и заслушать руководителей правоохранительных органов. Читайте подробнее о повестке дня внеочередной сессии.

Смотрите также видео, как Зеленский приходил в Раду в начале февраля, когда началось рассмотрение законопроекта о рынке земли:

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Верховная Рада Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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