Зеленский прибыл с визитом на Волынь: видео

После вчерашней поездки на Буковину сегодня президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Волынскую область.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Глава государства ознакомится с ходом реализации проектов программы "Большая стройка" в регионе, в частности, с ремонтом автодороги международного значения М-19. Также Зеленский ознакомится с туристическим потенциалом края и возможностями его развития, пообщается с представителями бизнеса.

Он посетил одну из автодорожных развязок. Президенту рассказали о ходе строительства и ремонта дорог в области.

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Ознакомление Зеленского с ходом строительства детского сада в селе Крупа Луцкого района:

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Как сообщали новости "Сегодня", 8 июля глава государства в Черновицкой области побывал в новом роддоме, после чего вручил награды медикам, которые противостоят коронавирусу. Он отметил, что только в такие тяжелые времена мы понимаем, насколько профессия врача важна. Президент пообещал медикам социальную и финансовую защищенность. А уже на встрече с бизнесом Черновицкой области Зеленский заявил, что курс гривни негативно влияет на прибыль украинских предпринимателей.

Также вчера глава государства побывал на востоке страны, где бушуют лесные пожары. Он посетил один из самых пострадавших от огня поселков. Мы показывали фото, что Зеленский увидел в Луганской области.

Видео: president.gov.ua

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