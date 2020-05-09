Зеленский прибыл с визитом на Закарпатье: фото

Президент Владимир Зеленский рано утром в Киеве почтил память погибших во время Второй мировой войны, а потом отправился на Закарпатье с рабочим визитом. Там он тоже возложил цветы к мемориалу павших защитников Украины, сообщает Офис главы государства.

Он посетил мемориальный комплекс "Холм славы" с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне. Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших воинов.

"На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, – главное не громкость, а искренность. И наша победа – у каждого в сердце", – сказал глава государства.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", вчера, 8 мая, в Украине была еще одна важная дата по случаю Второй мировой войны – День памяти и примирения. Президент Украины ездил в Луганскую область и посетил село Меловое, где у мемориального комплекса "Украина – освободителям" почтил память погибших. Также Зеленский выступил с обращением по случаю Дня памяти и примирения. Он напомнил, что за шесть лет Второй мировой войны погибло свыше восьми миллионов украинский.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама