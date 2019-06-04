Зеленский прибыл в Брюссель и озвучил главную тему на переговорах

Глава государства собирается напомнить европейцам о гибели украинцев на Донбассе и поднять вопрос агрессии России

Фото: Сегодня

Президент Владимир Зеленский прилетел в Брюссель с первым зарубежным визитом, где в течение двух дней проведет ряд встреч с руководством Европейского Союза и НАТО. Одной из главных тем будет обсуждение российской агрессии и давления на Москву. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что, несмотря на важный визит в Европу, помнит об убийстве полицейским 5-летнего ребенка.

"Прилетел в Брюссель. Впереди – ряд встреч на высшем уровне. Но из головы не выходит 5-летний Кирилл. И еще сотни детей, погибших от пуль взрослых на востоке Украины. По данным мониторинговой миссии ООН, на 1 июня этого года на Донбассе потеряли жизнь 147 маленьких украинцев – 98 мальчиков, 49 девочек. Ранены 363 ребенка. Около 200 тысяч детей являются внутренне перемещенными лицами. Статус жертв войны получили почти 23 тысячи детей. Для десятков тысяч эта война обернулась насилием – психологическим, сексуальным, физическим", – написал Зеленский.

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По случаю Международного дня детей президент собирается напомнить европейцам эти ужасные цифры и призвать Россию прекратить войну.

"Конечно, призывов мало. Поэтому мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса, как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру? Верю, что вместе мы найдем решение. Пусть не сегодня, но обязательно найдем", – подчеркнул глава государства.\

Напомним, на днях заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль рассказывала, что ждет Зеленского в Брюсселе. Она считает, что это будут своего рода смотрины нового украинского президента.

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