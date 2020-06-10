Зеленский прибыл в Чернигов с рабочей поездкой (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Черниговскую область.

Об этом сообщили в Офисе главы государства.

Планируется, что в ходе поездки Зеленский ознакомится с работой врачей во время эпидемии коронавируса и встретится с предпринимателями из аграрного сектора.

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На официальной Facebook-странице Офиса президента велась онлайн-трансляция визита главы государства в Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Кроме того, ожидается встреча Зеленского с коллективом одного из черниговских университетов.

Также глава государства намерен проверить ход реализации национальной программы "Большая стройка" на территории Черниговской области.

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Ранее мы рассказывали, что Зеленский в Хмельницкой области проинспектировал работу лаборатории и пообщался с медиками.

Кроме того, президент встретился с представителями бизнеса Хмельницкой области и успел прогуляться по центру и заглянуть в кафе.

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