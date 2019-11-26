Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,05
26,48

Зеленский прибыл в Эстонию: как встречают президента (видео)

26 ноября, 11:00

Это первый визит украинского лидера в Эстонию, но с президентом этой страны уже виделся не раз

Скриншот

Скриншот

Президент Владимир Зеленский прибыл в Эстонию с официальным визитом, где его встретила лидер этой страны Керсти Кальюлайд.

Видео: president.gov.ua

После переговоров президентов, состоится встреча украинской и эстонской делегаций. На 12:00 запланирована пресс-конференция Зеленского и Кальюлайд. Далее президент Украины проведет встречи со спикером эстонского парламента Хенни Пиллуаасом и премьер-министром этой страны Юри Ратасом.

Находясь в Таллине Зеленский примет участие в церемонии возложения цветов к Памятнику свободы на площади Вабадузе (Свободы). После того там же планируется общение с местной украинской диаспорой. Украинская делегация вместе с эстонским президентом и командующим Силами обороны Эстонии Мартином Геремом посетят мобильный военный полевой госпиталь. Вечером глава украинского государства примет участие в праздничном ужине в Эстонии, организованном Керсти Кальюлайд.

Реклама

Одним из важнейших событий визита станет участие Зеленского в Цифровом форуме. Министры профильных ведомств подпишут меморандум о сотрудничестве.

В тренде
Западный эксперт рассказал, как Россия меняет способы пропаганды

Отметим, что в Эстонию с Зеленским прибыли вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр обороны Андрей Загороднюк, министр инфраструктуры Владислав Кроклий и министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский уже встречался с эстонским лидером Керсти Кальюлайд 20 мая в Киеве. Тогда президент Украины отметил, что государство заинтересовано в сотрудничестве с Эстонией в сфере ІТ и укреплении киберзащиты. К тому же страны намерены и впредь способствовать активизации торгово-экономических отношений. Зеленский заявил, что будет гарантировать "независимость судебной системы и равенство всех граждан перед законом". В свою очередь президент Эстонии рассказала, какие советы дала Зеленскому.

Отметим, что в сентябре Керсти Кальюлайд снова приезжала в Киев. Украинский лидер отмечал, что Киев и Таллин планируют продолжить активное сотрудничество для полной реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Также Зеленский заявлял, что нужно активизироваться, чтобы Украина стала частью цифрового рынка ЕС.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Эстония визит Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Путин собрал Совбез России из-за нормандских переговоров
Путин собрал Совбез России из-за нормандских переговоровПолитика
Детский омбудсмен Николай Кулеба попал в ДТП: видео
Детский омбудсмен Николай Кулеба попал в ДТП: видеоПолитика
В
В "Слуге народа" ответили на три популярных вопроса по "нормандской" встречеПолитика
Сохранил свой пост после Порошенко: что известно о детском омбудсмене Николае Кулебе
Сохранил свой пост после Порошенко: что известно о детском омбудсмене Николае КулебеПолитика
ДТП с Николаем Кулебой: стало известно о состоянии пострадавших
ДТП с Николаем Кулебой: стало известно о состоянии пострадавшихПроисшествия
Климкин: Скандал с импичментом Трампа будет дорого стоить Украине
Климкин: Скандал с импичментом Трампа будет дорого стоить УкраинеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...