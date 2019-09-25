Зеленский прибыл в гостиницу, где состоится встреча с Трампом

/ Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в отель "Интерконтиненталь", где состоится его встреча с Президентом США Дональдом Трампом.

Президент в окружении охраны зашел в гостиницу, сообщает Укринформ.

По предварительной информации, встреча вскоре начнется и продлится ориентировочно 45 минут.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 23-26 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский показал фото первой встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Соответствующее фото он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

"Вчера пообщались с Дональдом Трампом и Меланьей Трамп на официальном приеме от президента США и первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме", – написал глава украинского государства.

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Глава государства прибыл в США 23 сентября, однако встречи начались у него 24-го. Так, за вчерашний день он успел переговорить на полях Генассамблеи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Италии Джузеппе Конте, президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым, канцлером Германии Ангелой Меркель, исполнительным директором компании Uber Technologies Дарой Хосровшахи, премьером Чехии Андреем Бабишем, с премьером Швеции Штефаном Левеном. Читайте больше в подробностях визита Зеленского в США.

Состоялась даже короткая встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.

Кроме того, во время участия в Диалоге лидеров на Саммите ООН по целям устойчивого развития Зеленский заявил, что развитию Украины мешает война в результате российской агрессии. Президент напомнил, что из-за оккупации Крыма и части Донбасса в Украине разрушены критически важная инфраструктуру и промышленные объекты.

Однако главным ожиданием визита в США является будущая встреча с американским президентом Дональдом Трампом, которая должна состояться сегодня. Сам же Зеленский рассказывал, чего ждет от встречи с Трампом, а также отметил, что приглашает лидеров стран в Украину.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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