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Зеленский прибыл в Нацбанк на совещание: появились подробности

1 октября, 15:59

Вместе с главой государства пришли министра и глава правительства Гончарук

Фото: facebook.com/ze2019official

Фото: facebook.com/ze2019official

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в главный офис Национального банка (НБУ), где проведет совещание с руководством регулятора. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что вместе с главой государства на Институтскую в Нацбанк прибыли премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова со своей командой и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов с командой.

С участием главы НБУ Яковом Смолием пройдет совещание по вопросам финансово-экономического развития.

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"Мы будем говорить о финансовой стабильности и устойчивом экономическом росте", – рассказал глава Нацбанка.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях НБУ подвел итоги покупки валюты на межбанке. Из данных, обнародованных НБУ, следует, что объем покупки валюты на межбанке в сентябре стал вторым по размерам после июльского показателя. Тогда регулятор купил более 1,27 млрд долларов. Также НБУ озвучил новый план по покупке валюты на межбанке.

Кроме того, недавно в Украине была миссия Международного валютного фонда. По данным регулятора, миссия провела 37 встреч с представителями Нацбанка за две недели. В НБУ озвучили главные выводы миссии МВФ.

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НБУ Зеленский Смолий Гончарук

Источник: Сегодня

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