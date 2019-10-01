Зеленский прибыл в Нацбанк на совещание: появились подробности

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в главный офис Национального банка (НБУ), где проведет совещание с руководством регулятора. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что вместе с главой государства на Институтскую в Нацбанк прибыли премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова со своей командой и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов с командой.
С участием главы НБУ Яковом Смолием пройдет совещание по вопросам финансово-экономического развития.
"Мы будем говорить о финансовой стабильности и устойчивом экономическом росте", – рассказал глава Нацбанка.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях НБУ подвел итоги покупки валюты на межбанке. Из данных, обнародованных НБУ, следует, что объем покупки валюты на межбанке в сентябре стал вторым по размерам после июльского показателя. Тогда регулятор купил более 1,27 млрд долларов. Также НБУ озвучил новый план по покупке валюты на межбанке.
Кроме того, недавно в Украине была миссия Международного валютного фонда. По данным регулятора, миссия провела 37 встреч с представителями Нацбанка за две недели. В НБУ озвучили главные выводы миссии МВФ.
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