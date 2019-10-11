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Зеленский прибыл в Одессу: появились фото и видео

11 октября, 13:56

Глава государства после вчерашнего 14-часового марафона отправился на юг страны

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский прибыл в Одессу с рабочим визитом и уже принял участие в торжествах по случаю Дня защитника Украины.

Так, после прилета на юг Украины глава государства принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитника Украины и выступил перед одесситами и поздравил с Днем защитника.

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Отметим, что во время вчерашнего пресс-марафона Зеленский также анонсировал свой визит в Одесскую область, чтобы представить нового председателя Одесской ОГА Максима Куцого.

Как сообщали новости "Сегодня", последний раз Зеленский был в Одессе в июле, когда проводил совещание в Администрации морских портов, а также заслушал информацию о состоянии расследования дел относительно нападений на активистов и журналистов в Одессе. Там же он "устроил разгон" чиновникам и призвал и.о. главы ГФС уйти в отставку.

А уже на следующий день в Одессе Зеленский и сотрудники ОПУ искупались в море. Перед началом рабочего дня президент Украины лично проинспектировал температуру воды в Черном море, и это попало на видео.

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Одесса визит Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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