Зеленский прибыл в Раду и назвал дату, когда хочет провести инаугурацию

Будущий президент Украины проводит консультации с лидерами парламентских фракций

Фото: Facebook

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет провести инаугурацию 19 мая, и предложит это лидерам парламентских фракций во время сегодняшней встречи. Об этом он сказал журналистам у здания Верховной Рады.

"Мы будем предлагать 19 мая. Это самый главный вопрос, и мы с него начнем", – сказал он.

Кроме того, Зеленский дал понять, что в парламент прибыл обсуждать с депутатами не только инаугурацию.

"Могут быть также разные встречи, отдельные встречи. Но сначала мы договорились провести эту первую встречу, и хотя бы о чем-то уже договориться", – добавил новоизбранный президент.

Отметим, в Раде был зарегистрирован проект постановления об инаугурации Зеленского 19 мая. В свою очередь первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко рассказала, когда Рада назначит дату инаугурации.

Напомним, что до сих пор продолжаются дискуссии о месте проведения церемонии. Как известно, на инаугурации перед Януковичем закрывались двери, а за спиной у Порошенко – падал солдат из почетного караула. Неудача может подстеречь и Зеленского, если он выберет неудачный день для вступления в должность, предупреждают нумерологи. А пока никто не знает, что придумает команда новоизбранного президента, политические эксперты Олеся Яхно-Белковская и Евгений Магда в комментарии сайту "Сегодня" рассказали, чего ожидать от инаугурации Зеленского.

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