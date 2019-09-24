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Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН

24 сентября, 00:14

В Нью-Йорке Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба Офиса президента в Telegram-канале.

"Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития", – говорится в сообщении.

В рамках визита глава украинского государства встретится с лидерами украинской громады в США, а также с представителями американских деловых кругов.

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На полях Генассамблеи Зеленский намерен провести ряд двухсторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Как удалось ранее выяснить СМИ, встреча президентов Украины и США должна быть продолжительностью в 45 минут (не исключается и больше времени на переговоры).

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В свою очередь министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что это будет не просто "встреча на полях" либо рукопожатие. По его словам, встреча президентов будет длиться около часа.

Глава украинской дипломатии назвал главной целью переговоров налаживание личных связей между Трампом и Зеленским.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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США ООН Зеленский Трамп рабочий визит

Источник: Сегодня

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