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Зеленский прибыл в Запорожье и дал первое поручение (фото, видео)

18 июля, 17:08

К приезду президента снова собралось много людей, и первым делом он отправился к Днепровской ГЭС

Президент Владимир Зеленский начал визит в Запорожскую область и ознакомился с ходом ремонтных работ на автомобильном переходе через плотину Днепровской ГЭС, сообщает Офис президента.

Главу государства сопровождал генеральный директор ЗАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, который объяснил, что для полноценного ремонта деформационных швов моста надо перекрыть дорожное движение, а для этого требуется разрешение городского совета.

В свою очередь Зеленский поставил задачу, чтобы до 15 октября была завершена реконструкция моста и восстановлено дорожное покрытие.

"Мы приедем 15 октября и проверим. Договорились?", – сказал президент, обращаясь к Игорю Сироте.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 июля президент совершил рабочие поездки в Николаевскую и Харьковские области, где снова не обошлось без резких заявлений и общений с чиновниками. Так, например, во время визита на юг страны Зеленский потребовал отставки и.о. главы Николаевской ОГА. Президент сравнил чиновников Николаевской области с бандитами. Кроме того, он устроил "разборки" с главой Николаевского областного совета Викторией Москаленко, которая называла его малоросом еще во время предвыборной президентской кампании.

За последние пару недель глава государства был и на западе страны, на востоке, юге. Где-то он представлял новых чиновников, а где-то ругался сними и заставлял уволиться. Читайте подробней о рабочих поездках Зеленского по Украине.


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Тег Запорожье, визит, Зеленский

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Сегодня

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