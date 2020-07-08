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Зеленский приехал на Буковину: видео

8 июля, 15:23

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Гарант ознакомится в области с "Большой стройкой" и ситуацией с COVID-19

Президент Владимир Зеленский после визита в Луганскую область прибыл на другой конец страны – в Черновицкую область.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

В ОПУ отмечают, что в планах у президента в этом регионе ознакомится с ходом реализации проекта "Большая стройка", в частности, в сельской местности. Также гарант проверит состояние преодоления последствий наводнения на Буковине и встретится с медиками региона, которые одними из первых в Украине начали бороться с эпидемией коронавируса. Кроме того, он пообщается с представителями местного бизнеса и ознакомится с концепцией развития туризма в Черновицкой области.

Глава государства посетил одну из больниц, вручил награды медикам, которые противостоят коронавирусу.

"Самая тяжелая работа, так вышло в этом году, выпала именно врачам бороться с большой болезнью. И только в такие тяжелые времена мы понимаем, насколько ваша профессия очень важна … Сейчас делаем все, чтобы вы были и социально защищены, и материально. Черновицкая область оказалась под самым сильным давлением от COVID-19 – больше всего людей (зараженных), самая большая волна", – сказал Зеленский.

Вместе с президентом на Буковину приехал и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Видео: president.gov.ua
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Как сообщали новости "Сегодня", число зараженных коронавирусом на Буковине превысило 5 тысяч человек. В то же время отмечается, что эпидемия значительно сбавила темпы распространения инфекции.

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буковина Владимир Зеленский черновицкая область

Источник: Сегодня

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