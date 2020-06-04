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Зеленский приехал в Каменец-Подольский: видео из старинной крепости

4 июня, 13:33

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Президент прямо на территории крепости решил обсудить с туроператорами ситуацию с туризмом

Президент Владимир Зеленский прибыл в Каменец-Подольский, где посетил старинную крепость вместе с журналистами и туроператорами.

Президент приехал в крепость вместе с представителями туристической отрасли.

"В Каменец-Подольском старинная история, но молодая душа. Столько искренности, подлинности и свободы в глазах местных жителей. Спасибо за гостеприимство. Недаром город среди туристических жемчужин. И именно здесь обсудим с туроператорами развитие отрасли", – написал Зеленский в Facebook.

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Как сообщали новости "Сегодня", 3 июня Зеленский в Хмельницкой области проинспектировал работу лаборатории и пообщался с медиками. Он посетил лабораторию микробиологических исследований ГУ "Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ Украины", а также обсудил с персоналом центра проблемы, которые необходимо решить в ближайшее время для подготовки системы здравоохранения к возможной второй волне распространения коронавирусной инфекции в Украине.

А сегодня, рано утром 4 июня, Зеленского "поймали" на пробежке, и он рассказал журналистам о своих занятиях спортом, что любит кушать на завтрак и удивил тем, сколько пьет кофе.

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Каменец-Подольский Владимир Зеленский крепость

Источник: Сегодня

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