Зеленский пригласил Макрона посетить Украину

Президент поблагодарил французского лидера посетить Киев

Зеленский пригласил Макрона посетить Украину. Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего француского коллегу Эммануэля Макрона опсетить Киев в любое удобное время. Об этом он заявил на совместном брифинге после встречи лидеров двух государств.

"Надеюсь, что в следующий раз мы продолжим наш теплый диалог уже на украинской земле, очень надеюсь. Поэтому я приглашаю вас в Киев", – сказал он.

Напомним, с президентом Франции Эммануэлем Макроном украинский лидер успел увидеться еще во время избирательной кампании в Украине. На тот момент еще кандидат в президенты Украины приехал в Париж вместе со своей делегацией. Позже Зеленский рассказывал, что ему понравилась встреча с Макроном.

Отметим, что сегодня сразу после прилета в Париж украинский лидер отправился в крупнейший в Европы кампус стартапов Station F. Зеленский встретился с украинскими стартаперами, которые представляют там свои проекты. Глава государства пообещал, что в Украине в будущем также найдут большое здание для молодых гениев и их разработок.

На встрече Зеленский заявил, что одна из его главных задач – борьба с коррупцией, а решать эту проблему намерен с помощью инновационных технологий и украинских гениев. Он напомнил, что более четырех процентов ВВП Украины сейчас формируется через IT-индустрию.

Также Зеленский объяснил, что его решение распустить Верховную Раду было законным, и он уверен, что Конституционный суд признает его конституционным.

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