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Зеленский приготовил неприятный "сюрприз" для наркоторговцев

24 июля, 14:37

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президентский законопроект уже зарегистрирован в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее рассказал, как справиться с наркоманией и алкоголизмом в Украине, предлагает Верховной Раде ужесточить борьбу с наркоторговлей.

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Соответствующий законопроект № 3915 опубликован на сайте Верховной Рады.

Закон предлагает избирать меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога лицам, которые обоснованно подозреваются, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 307 Уголовного кодекса.

В этой статье предусмотрена ответственность за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

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"Целями и задачами проекта закона является введение юридического механизма реальной изоляции (избрания меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога) от общества лиц, которые обоснованно подозреваются, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 307 Уголовного кодекса Украины", - говорится в пояснительной записке к документу.

О том, как в Киеве боролись с теми, кто распространяет наркотики, смотрите в сюжете:

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наркотики Верховная Рада наркоторговля закон Владимир Зеленский

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