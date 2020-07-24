Зеленский приготовил неприятный "сюрприз" для наркоторговцев

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее рассказал, как справиться с наркоманией и алкоголизмом в Украине, предлагает Верховной Раде ужесточить борьбу с наркоторговлей.
Соответствующий законопроект № 3915 опубликован на сайте Верховной Рады.
Закон предлагает избирать меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога лицам, которые обоснованно подозреваются, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 307 Уголовного кодекса.
В этой статье предусмотрена ответственность за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
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"Целями и задачами проекта закона является введение юридического механизма реальной изоляции (избрания меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога) от общества лиц, которые обоснованно подозреваются, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 307 Уголовного кодекса Украины", - говорится в пояснительной записке к документу.
О том, как в Киеве боролись с теми, кто распространяет наркотики, смотрите в сюжете:
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