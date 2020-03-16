Зеленский пригрозил Кернесу уголовной ответственностью за отказ закрыть метро

Президент Владимир Зеленский заявил, что, если мэр Харькова Геннадий Кернес, который ранее отказался закрывать метро, будет нарушать закон о введении карантина в Украине из-за коронавируса,то его ждет уголовная ответственность.

Об этом Зеленский сказал в эфире одного из украинских телеканалов в понедельник вечером, 16 марта.

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"Во-первых, я очень люблю Харьков. Я прочитал то, что сказал мэр. Я думаю, что вся ответственность, каждый больной человек в Харькове, не хочу говорить о летальных случаях, верю, что там их не будет – будет полностью на его (Кернеса – Ред.) ответственности. Если он будет, скажу очень осторожно, нарушать закон, а он начинает это делать, то его лично ждет уголовная ответственность", – отметил глава государства.

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Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что он не будет выполнять распоряжения Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена.По его словам, такое решение абсолютно необосновано.

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