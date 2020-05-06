Зеленский приказал погасить долги перед медиками: видеообращение президента

Глав тех областей, где врачи не получат надбавки, могут уволить

Правительство еще в середине апреля перечислило средства для выплаты надбавок медикам, которые задействованы в мероприятиях по борьбе с коронавирусной эпидемией.

Об этом в новом видеообращении заявил 6 мая президент Украины Владимир Зеленский, в связи с чем приказал главам областных государственных администраций погасит все задолженности перед медработниками, назвав выплаты им зарплат в неполном объеме "недопустимым".

"Всем председателям ОГА поручаю в ближайшие дни полностью погасить задолженность перед врачами", – сказал глава государства.

Зеленский добавил, что на следующей неделе его администрация соберет информацию "по каждой больнице и каждому медицинскому работнику" касательно получения ими заработной платы и надбавок.

"В тех регионах, где будут невыплаты, председателя ОГА минимум будут лишены зарплаты, а возможно, и лишены своих должностей", – предупредил президент.

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Напомним, правительство решило добавить мотивации врачам, которые работают на передовой борьбы с коронавирусом, и утвердило для них почасовую оплату, а парламент принял закон о надбавках в 300%. Однако с обещанными доплатами не сложилось – в некоторых областях деньги медикам так и не выплатили.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из городского бюджета выделили почти 10,8 миллиона гривен на надбавки столичным врачам, которые работают с инфицированными коронавирусом и людьми с подозрением на COVID-19.

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