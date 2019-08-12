Зеленский приказал уволить двух начальников полиции в Житомирской области

Скриншот

Президент Владимир Зеленский после назначения главы Житомирской области поручил уволить руководителей двух районных отделов полиции, а также порекомендовал начальнику полиции области подать в отставку.

Об этом он сказал во время встречи с местной властью и активом Житомирской области в Олевский райгосадминистрации, передает Житомир.info.

Во время доклада начальника Нацполиции Сергея Князева о борьбе с незаконной добычей янтаря Зеленский поручил уволить начальников Олевского и Овручского райотделов полиции.

Реклама

"Кто такой "Пират" Виктор Олейник? Есть какие-то уголовные дела относительно этого человека? Я не буду сейчас называть все фамилии, я, думаю, эти люди сейчас нас слушают: лучший вариант, чтобы они собирали свои вещи и изменили страну своей жизни, это будет для них мягкий вариант. Руководителей райотделов полиции Олевского и Овручского района я вас очень прошу освободить (обращаясь к Князеву)", – сказал Зеленский.

В тренде В Украине еще один завод наладил модернизацию танков Т-64: какие будут изменения

Кроме того, за бездействие в борьбе с незаконной добычей янтаря президент предложил уволиться и начальник ГУ НП в Житомирской области Вячеславу Панченко.

"Я вам рекомендую очень покинуть свой пост. Буду говорить с господином Аваковым и господином Князевым. Может вы нормальный человек и в схеме не были, но вы не можете сделать ничего с "янтарными пиратами" Житомирской области", – подчеркнул глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", одна из главных тем сегодняшней поездки Зеленского в Житомирскую область – незаконная добыча янтаря. Отметим, что в некоторых областях страны идут настоящие "янтарные войны". В районах, где добывают солнечный камень, за каждый квадратный метр борьба идет не на жизнь. Кровавые побоища и перестрелки уже никого не удивляют. У каждого третьего есть оружие. И старатели готовы защищать "свою территорию". Житомирская область среди лидером по добыче янтаря и проблемам, связанным с этим.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама