Зеленский поручил закрыть все кафе и отменить все поезда по Украине

Сегодня состоится заседание правительства, где должны принять соовтетствующие решения

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров прекратить железнодорожное сообщение внутри страны и закрыть кафе, рестораны и культурные учреждения. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном на Facebook.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров прекратить железнодорожное сообщение внутри страны и закрыть кафе, рестораны и культурные учреждения. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном на Facebook.

По его словам, сегодня вечером состоится заседание правительства.

"Я призываю Кабинет министров сделать следующее: с 00:01 17 марта запретить принимать посетителей заведениям культуры, торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе, фитнес-центрам и другим заведениям общепита, развлечений и услуг. Рестораны и кафе смогу продолжить работу с приготовления еды, доставку которой граждане смогут заказать домой", – сказал Зеленский. В тренде Кабмин распорядился закрыть границу и авиасообщение с Европой

Также он дал поручение Министерству инфраструктуры.

"С 12 часов дня 18 марта запретить железнодорожное, авиа и междугороднее пассажирское сообщение", – сказал президент. Реклама

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