Зеленский прилагает максимум усилий для возвращения домой украинских моряков – Разумков

Разумков считает правильными озвученные претензии президента к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину

Дмитрий Разумков. Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский делает все возможное для возвращения домой пленных украинских моряков, которых удерживает Россия. Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Глава государства прикладывает максимум усилий, чтобы ребята вернулись домой", — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

Он считает правильными озвученные претензии президента к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, который не согласовал с ним адресованную России ноту о судьбе моряков. "Разместить ноту в „Facebook", чтобы получить „лайки" и не получить 24 моряка домой, — это политика низкого сорта", — заметил Разумков.

Он объяснил такое поведение министра "саботажем". Разумков добавил, что парламент отвергает большинство инициатив Зеленского.

Напомним, что министр иностранных дел Павел Климкин рассказал о "российском разводе" и показал ноту МИД РФ. Климкин напомнил, что Россия могла бы без проблем завершить все внутренние процессы для освобождения моряков, но вместо этого захотела поймать украинские власти в ловушку.

Глава МИД Украины отметил, что в ноте-ответе была изложена позиция, которую Киев и его международные партнеры отстаивают с самого первого для российского плена моряков.

Напоследок он выразил недоумение, почему президент Владимир Зеленский, который на сегодняшнем брифинге эмоционально раскритиковал Климкина за то, что он не согласовал с ним ответ Кремлю, не высказал ему все претензии лично.

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