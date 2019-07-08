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Зеленский примет официальное решение о телемосте с Россией

8 июля, 12:45

Президент проводит совещание, чтобы защитить национальную и информационную безопасность страны

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее уже обратился к украинцам по поводу телемоста между одним из украинских каналов и российским пропагандистским каналом "Россия-24", собирается принять официальное решение по этому поводу.

Об этом на заседании Согласительного совета Верховной Рады 8 июля заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, отметив, что в связи с этим глава государства с самого утра проводит совещание.

"Сегодня с самого утра идет совещание у президента Украины относительно ситуации, которая сложилась. В ближайшее время президент примет решение, которое направлено на защиту национальной, в том числе информационной безопасности Украины", – заявил он.

Напомним, ранее в Национальном совете по телерадиовещанию пригрозили ответственностью украинским телеканалам и провайдерам, которые будут транслировать общий эфир с "Россия-1".

Мы также писали, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал наказать и лишить лицензии телеканал, который намерен сделать прямое включение с российским "Россия-24", 

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Тег Зеленский, телемост, пропаганда, Россия 24, Стефанчук

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