Заседание состоится в рамках визита в Украину Североатлантического совета Альянса

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины в четверг примет участие в заседании Комиссии Украина – НАТО в Киеве и встретится с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"31 октября Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Комиссии Украина – НАТО в Киеве. Заседание состоится в рамках визита в Украину Североатлантического совета Альянса, который накануне, 30 октября, посетит Одессу", - говорится в сообщении.

Реклама

Планируется также отдельная встреча главы государства с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В частности, в 11 часов должна состояться встреча президента Украины и генерального секретаря НАТО с представителями СМИ.

В тренде Россия пока не может вернуть Украине захваченные корабли: адвокат назвал причину

Напомним, что по приглашению украинских властей Североатлантический совет (Совет НАТО) на уровне послов посетит с визитом Украину 30 и 31 октября.

Визит начнется в Одессе 30 октября, когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и послы побывают во Второй постоянной группе НАТО по противодействию минам (SNMCMG2), говорится в сообщении. Четыре противоминных корабля НАТО из Болгарии, Италии, Румынии и Испании ошвартуются в порту Одессы в рамках патрулирования в Черном море.

Генеральный секретарь выступит с речью перед курсантами Одесской военно-морской академии.

А в Киеве 31 октября он проведет заседание Комиссии НАТО-Украина с участием президента Украины Владимира Зеленского и выступит с речью в Верховной раде.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама