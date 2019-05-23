Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Новости политики

Зеленский принял два новых кадровых решения: подробности

23 мая, 13:03

Валерий Сушкевич и Вадим Свириденко сохранили занимаемые должности

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает принимать кадровые решения. Так, глава государства оставил Валерия Сушкевича на должности уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью.

На сайте Администрации президента обнародованы два указа – об увольнении Сушкевича с должности уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью и назначении его на этот пост.

Аналогичное решение было принято по Вадиму Свириденко, которого Владимир Зеленский оставил на должности уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников боевых действий.

Начиная со вторника, 21 мая, новый президент Украины Владимир Зеленский ожидаемо начал издавать указы о назначениях на должности согласно своих полномочий, определенных Конституцией для президента.


Указом №304/2019 он назначил своего советника Андрея Иосифовича Богдана главой Администрации президента . Богдан известен тем, что был правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Николая Азарова (2010-2014). Заслуженный юрист Украины.

Следующим указом (указ №305/2019) он назначил своего делового партнера – сценариста и продюсера, директора "Студии Квартал-95" – Сергея Нахмановича Шефира первым помощником президента Украины.

Более подробно о всех назначениях читайте в материале "Команда Зеленского: кого и на какие должности назначил президент".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег президент, Зеленский, Сушкевич

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский принял два новых кадровых решения: подробности". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День морской пехоты: первые лица страны выразили бойцам поздравления

Сегодня, 11:55

Первые лица страны выразили свои поздравления морпехам

Верховный суд может не дать Зеленскому распустить Раду

Сегодня, 11:46

Организация "Спільна справа" обжаловала указ президента о досрочном роспуске парламента

Команда Зеленского: кого и на какие должности назначил президент

Сегодня, 13:46

Ведущие должности в АП достались деловым партнерам и членам штаба победителя избирательной гонки

Профессионалы и аматоры: кого привел во власть Зеленский

Сегодня, 09:13

Президент провел кадровые назначения. Не все из них восприняты однозначно

Почему нельзя кипятить воду дважды?

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Неломаемые: Авто, которых не пугает большой пробег

К.Роналду: «Шевченко делает хорошую работу в сборной Украины»

Молдаванин нашел ВАЗ-2103 1975 года с пробегом 148 километров

У Семина прекрасный шанс третий год подряд закончить с трофеем

Израильские ученые открыли уникальную способность растений

Одесская обл: школьница получила травму позвоночника на перемене

Футбольное будущее Кокорина и Мамаева. Что дальше?

"Работа с Евгенией заставляет нас кричать по ночам": Тренер

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Пенсионный фонд уходит в онлайн

Вчера, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

Вчера, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

22 мая, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз

Украина решит судьбу России? Портников об азиатской угрозе Москве

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь