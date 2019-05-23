Зеленский принял два новых кадровых решения: подробности

Валерий Сушкевич и Вадим Свириденко сохранили занимаемые должности

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает принимать кадровые решения. Так, глава государства оставил Валерия Сушкевича на должности уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью.

На сайте Администрации президента обнародованы два указа – об увольнении Сушкевича с должности уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью и назначении его на этот пост.

Аналогичное решение было принято по Вадиму Свириденко, которого Владимир Зеленский оставил на должности уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников боевых действий.

Начиная со вторника, 21 мая, новый президент Украины Владимир Зеленский ожидаемо начал издавать указы о назначениях на должности согласно своих полномочий, определенных Конституцией для президента.

Указом №304/2019 он назначил своего советника Андрея Иосифовича Богдана главой Администрации президента . Богдан известен тем, что был правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Николая Азарова (2010-2014). Заслуженный юрист Украины.

Следующим указом (указ №305/2019) он назначил своего делового партнера – сценариста и продюсера, директора "Студии Квартал-95" – Сергея Нахмановича Шефира первым помощником президента Украины.

Более подробно о всех назначениях читайте в материале "Команда Зеленского: кого и на какие должности назначил президент".

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