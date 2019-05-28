Зеленский принял еще два кадровых решения: детали

Алексей Гончарук стал замом Богдана, Устенко – внештатным советником

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы своей администрации руководителя "Офиса эффективного регулирования" Алексея Гончарука.

Соответствующий указ Главы государства №328/2019 от 28 мая обнародован на сайте Администрации президента.

"Назначить Гончарука Алексея Валерьевича заместителем главы администрации президента Украины", - говорится в указе главы государства №328/2019 от 28 мая.

Также Владимир Зеленский назначил исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко внештатным советником главы государства. Соответствующий указ президента Украины №330/2019 от 28 мая 2019 года обнародован во вторник на президентском сайте.

"Назначить Устенко Олега Леонидовича советником президента Украины (вне штата)", – сказано в документе.

Напомним, главным в своей администрации Владимир Зеленский назначил 42-летнего адвоката Андрея Богдана.

Во время президентских выборов Богдан был юридическим советником нового гаранта. Богдан работал на различных должностях в правительстве Юлии Тимошенко, Виктора Януковича и Николая Азарова. Весной 2014 года Андрей Богдан стал адвокатом и советником тогдашнего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского.

Правой рукой президента, первым помощником назначен Сергей Шефир — 55-летний худрук и сценарист "Квартала". Он является земляком президента и некоторых из "квартальщиков" – родился также в Кривом Роге. Украинцам он известен как сценарист и продюсер как минимум 15 фильмов, среди которых и "Сваты".

Первым замглавы АП назначен Сергей Трофимов, который до вступления в должность был исполнительным продюсером "Студии Квартал 95".

Один из самых молодых заместителей главы АП – продюсер Кирилл Тимошенко, которому недав­но исполнилось 30 лет. До своего назначения занимался съемками политической и социальной рекламы.

Более детально читайте в материале "А слуги-то кто: досье на членов команды новоизбранного президента Владимира Зеленского".

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