Реформы и помощь Украине: о чем Зеленский говорил с еврокомиссаром в Киеве

Президент встретился с важным для Украины членом Еврокомиссии

Владимир Зеленский и Оливер Вергели / Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вергели.

Как сообщают в Офисе президента, глава государства передал слова благодарности за постоянную поддержку евроинтеграционного курса, суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Еврокомиссии.

Он обсудил с Вергели сотрудничество Украины и ЕС, а также определил приоритеты на текущий год, в том числе подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве, начало переговоров о "промышленном безвизе", углубление сотрудничества в цифровой сфере, взаимодействие в рамках "Европейского зеленого соглашения" и начало системного обновления приложений к Соглашению об ассоциации.

Также обсуждался прогресс в реализации системных реформ в Украине и в имплементации Соглашения об ассоциации, а также дальнейшая поддержка со стороны ЕС экономического роста страны.

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Кроме того, президент выразил ожидания инвестиционной поддержки от ЕС и его государств-членов.

В свою очередь Оливер Вергели сообщил о "прекрасной дискуссии".

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"Согласились усилить экономическое сотрудничество для построения сильной и устойчивой экономики в Украине. Обсуждали прогресс в реформах, включая судоустройство и необходимость поиска решения проблемы национальных меньшинств", – написал он в Twitter.

Напомним, первый визит представителя Еврокомиссии по вопросам соседства и расширения Оливера Вергели в Украину начался 12 февраля. В первый день поездки он встретился с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

В своей новой должности 47-летний венгерский дипломат Вергели был утвержден 27 ноября 2019 года, но официально приступил к исполнению обязанностей спустя четыре дня.

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