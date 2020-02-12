Реформы и помощь Украине: о чем Зеленский говорил с еврокомиссаром в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вергели.
Как сообщают в Офисе президента, глава государства передал слова благодарности за постоянную поддержку евроинтеграционного курса, суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Еврокомиссии.
Он обсудил с Вергели сотрудничество Украины и ЕС, а также определил приоритеты на текущий год, в том числе подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве, начало переговоров о "промышленном безвизе", углубление сотрудничества в цифровой сфере, взаимодействие в рамках "Европейского зеленого соглашения" и начало системного обновления приложений к Соглашению об ассоциации.
Также обсуждался прогресс в реализации системных реформ в Украине и в имплементации Соглашения об ассоциации, а также дальнейшая поддержка со стороны ЕС экономического роста страны.
Кроме того, президент выразил ожидания инвестиционной поддержки от ЕС и его государств-членов.
В свою очередь Оливер Вергели сообщил о "прекрасной дискуссии".
"Согласились усилить экономическое сотрудничество для построения сильной и устойчивой экономики в Украине. Обсуждали прогресс в реформах, включая судоустройство и необходимость поиска решения проблемы национальных меньшинств", – написал он в Twitter.
Напомним, первый визит представителя Еврокомиссии по вопросам соседства и расширения Оливера Вергели в Украину начался 12 февраля. В первый день поездки он встретился с премьер-министром Алексеем Гончаруком.
В своей новой должности 47-летний венгерский дипломат Вергели был утвержден 27 ноября 2019 года, но официально приступил к исполнению обязанностей спустя четыре дня.
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