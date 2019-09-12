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Зеленский принял верительные грамоты у послов пяти стран

12 сентября, 01:03

Президент пообщался с иностранными представителями в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов ряда иностранных государств: Эстонской Республики – Каймо Кууска, Французской Республики – Этьена де Понсена, Республики Австрия – Гернота Пфандлера, Королевства Нидерландов – Иоганнеса Германна Адриануса де Мола, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Мелинды Симмонс, сообщает пресс-служба главы государства.

Во время беседы с послом Эстонии Каймо Кууска был отмечен активный политический диалог между двумя странами. Зеленский выразил благодарность Эстонии за принятое решение о непризнании российских паспортов, которые незаконно выдаются гражданам Украины в Донбассе.

"Я хочу поблагодарить вас, правительство и президента за то, что Эстония жестко отреагировала на паспортизацию со стороны Российской Федерации на временно оккупированных территориях", – сказал он.

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Глава государства выразил надежду на активизацию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Эстонией. Был также отмечен значительный потенциал для сотрудничества в сферах диджитализации и е-управления.

Во время разговора с послом Австрии Гернотом Пфандлером Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку Австрией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также практическую помощь нашему государству в преодолении последствий российской агрессии.

"Я также хотел бы поблагодарить Австрию за мощную санкционную политику в отношении России", – сказал президент Украины.

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Также Зеленский поблагодарил Австрию за помощь в реабилитации детей участников АТО.

"Я знаю, что около 500 детей участников АТО получили от вашей страны реабилитационную помощь", – сказал он.

Собеседники согласились с необходимостью активизации политического и экономического диалога между Украиной и Австрией.

Ранее верительные грамоты Зеленскому предоставили послы Кореи, Южно-Африканской Республики, Финляндии, Словении и Германии.

Ранее президент Владимир Зеленский встретился с послами стран "Большой семерки" и главами представительств Европейского Союза и НАТО в Украине, обсудив с ними реформирование Украины.

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Источник: Сегодня

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