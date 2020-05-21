Зеленский присвоил Героя Украины погибшему на Донбассе полковнику полиции особого назначения

Губанов был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины и орден "Золотая Звезда" полковнику полиции Сергей Губанову, который погиб, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом говорится на сайте главы государства.

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Соответствующий указ украинский лидер подписал сегодня, 21 мая.

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"Мы потеряли легендарного командира батальона" Луганск-1 ". Сергей Губанов был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине. Он мечтал, чтобы над Луганском снова взвился сине-желтый флаг. Наступит день, и эта мечта обязательно осуществится. Вечная память нашему герою!" – сказал Президент Украины.

Напомним, что командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" полковник полиции Сергей Губанов погиб во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил в Новоайдарском районе Луганской области. Также министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что командир батальона МВД "Луганск-1" Сергей Губанов погиб вследствие подрыва боевиками мины.

Ранее ноябре 2019-го командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев скончался после тяжелого ранения на передовой .

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