Зеленский присвоил Героя Украины погибшему на Донбассе полковнику полиции особого назначения

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины и орден "Золотая Звезда" полковнику полиции Сергей Губанову, который погиб, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.
Об этом говорится на сайте главы государства.
Соответствующий указ украинский лидер подписал сегодня, 21 мая.
"Мы потеряли легендарного командира батальона" Луганск-1 ". Сергей Губанов был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине. Он мечтал, чтобы над Луганском снова взвился сине-желтый флаг. Наступит день, и эта мечта обязательно осуществится. Вечная память нашему герою!" – сказал Президент Украины.
Напомним, что командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" полковник полиции Сергей Губанов погиб во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил в Новоайдарском районе Луганской области. Также министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что командир батальона МВД "Луганск-1" Сергей Губанов погиб вследствие подрыва боевиками мины.
Ранее ноябре 2019-го командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев скончался после тяжелого ранения на передовой .
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк