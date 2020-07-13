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Зеленский привезет на Донбасс иностранного лидера

13 июля, 16:10

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Офисе президента рассказали, что Соммаруга будет делать в Украине

Глава украинского государства Владимир Зеленский впервые с начала карантина примет президента другой страны – 20-23 июля в Украине будет с визитом швейцарский лидер Симонетта Соммаруга.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Президент Швейцарии во время своего визита в нашу страну первым делом проведет переговоры с Зеленским один на один, а потом в составе делегаций. Стороны планируют обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинского-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене.

Важным моментом этого визита станет совместная поездка Соммаруги и Зеленского на Донбасс, чтобы ознакомить ее с ситуаций на фронте, политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в регионе, а также состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.

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Как сообщали новости "Сегодня", еще в марте нынешнего года спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков был с официальным визитом в швейцарской столице. По его словам, Швейцария поможет Украины деньгами, которые пойдут на реформу децентрализации и очистку воды на востоке Украины. Он также отмечал, что Швейцария – входит в пятерку стран, которые больше всех инвестируют в Украину, и это единственное государство, которое шестой год подряд помогает по обе стороны от линии разграничения на Донбассе.

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Смотрите также видео недавнего визита Зеленского в Луганскую область, где бушевали лесные пожары:

Видео: president.gov.ua

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Швейцария Донбасс визит Владимир Зеленский Симонетта Соммаруга

Источник: Сегодня

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