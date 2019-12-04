Зеленский призвал церковь поддержать мирные инициативы украинской стороны

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский накануне саммита в "нормандском формате" провел встречу с представителями церквей и религиозных организаций Украины.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент поблагодарил за совместное обращение иерархов к жителям временно оккупированных территорий, а также за работу, которую проводят святые отцы для украинцев.

В связи с предстоящими переговорами лидеров стран "нормандского формата" президент призвал поддержать мирные инициативы украинской стороны. "Мы – разные, у нас разные конфессии, церкви, мечети, синагоги и тому подобное. И это нормально, потому что у нас большая, очень красивая, иногда с трудом, но наша любимая страна. Верю в вас", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что через три года блокирования встречи "нормандской четверки" появилась возможность начать диалог. Глава государства подчеркнул, что ему важно услышать советы. "Тогда буду чувствовать, что все мы вместе", - сказал он.

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В свою очередь, отметили в пресс-службе, представители церквей и религиозных организаций отметили, что молятся за мир в Украине, и пожелали президенту силы, терпения и Божьего благословения на переговорах лидеров стран – участниц нормандского формата.

"Отдельно было акцентировано внимание на недопустимости преследования верующих различных конфессий на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также судебных решений о ликвидации культовых сооружений", – говорится в сообщении.

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"Представители церквей и религиозных организаций выразили обеспокоенность относительно законопроекта № 0931 о гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского Союза, отметили вопросы выделения земли для строительства культовых сооружений, а также подчеркнули необходимость сотрудничества для поддержания безопасности внутри страны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что президент заверил в готовности к встречам и решению проблем.

Во встрече, в частности, принимали участие митрополит Украинской православной церкви Онуфрий, предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, верховный архиепископ Киево-Галицкий, глава Украинской греко-католической церкви Святослав.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными. Президент Владимир Зеленский же озвучил свои приоритеты накануне встречи.

Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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