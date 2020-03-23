Зеленский призвал глав церквей проводить богослужения онлайн

Глава государства призвал украинцев независимо от возраста не выходить на улицу без крайней необходимости

Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий проводить церковные богослуженияв режиме онлайн и без присутствия людей в храмах, чтобы не способствовать распространению коронавируса, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Спасибо тем главам церквей, которые понимают опасность и проводят богослужения без людей, в режиме онлайн. Уверен, что и другие главы (церквей. – Ред.) присоединятся к такой вынужденной практике. Ведь сегодня людям действительно очень нужна вера, но не менее им нужна элементарная безопасность", – сказал Зеленский в видеообращении.

Глава государства призвал украинцев независимо от возраста не выходить на улицу без крайней необходимости.

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"Это касается не только пожилых людей, но и всех граждан. Не создавайте риск себе и окружающим", – отметил он.

Зеленский отметил, что "даже самые богатые страны мира откровенно признают неготовность своих медицинских систем выдержать большие нагрузки от количества больных коронавирусом".

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"Поэтому задача номер один – минимизировать распространение вируса", – подчеркнул президент.

Ранее Синод Православной церкви Украины утвердил общий текст молитвы на время пандемии COVID-19.

Кроме того, в Православной церкви Украины пока не решили, пустят ли прихожан в церковь на Пасху или будет лишь трансляция онлайн в связи с карантином из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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