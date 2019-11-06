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Зеленский призвал ликвидировать коррупцию в сфере архитектурно-строительного контроля и градостроительства

6 ноября, 01:39

Зеленский заявил о необходимости перевести предоставление административных услуг в строительстве в электронный формат

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до конца 2019 года ликвидировать тотальную коррупцию в сфере архитектурно-строительного контроля и градостроительства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость до конца 2019 ликвидировать тотальную коррупцию в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и градостроительства. Соответствующее задание Владимир Зеленский поставил перед министром развития громад и территорий Украины Аленой Бабак", – говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины.

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Зеленский заявил о необходимости перевести предоставление административных услуг в строительстве в электронный формат и ввести автоматическую регистрацию в реестре разрешительных документов.

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"Президент Украины поставил задачу министру юстиции Украины Денису Малюське. Среди них – внести изменения в программное обеспечение реестров недвижимости и бизнеса, чтобы прекратить несанкционированный доступ. Также Денис Малюська должен до конца июня 2020 году обеспечить формирование законодательной основы для работы электронного нотариата" – подытожили в ОП.

Как мы сообщали, по подозрению в коррупции недвижимостью был задержан экс-командующий Нацгвардии Юрий Аллеров. Как рассказывал агент НАБУ Евгений Шевченко, одна из квартир досталась дочери генерала.

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коррупция борьба Украина Владимир Зеленский градостроение

Источник: Интерфакс-Украина

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