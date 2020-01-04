Зеленский призвал любить украинцев, а Трамп – дать Украине денег: главные заявления недели

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Президент Владимир Зеленский пожелал украинцам "легкого и приятного головокружения", а экс-глава МИДа предупредил, что грядут "сложные времена". Читайте ТОП-5 главных цитат уходящей недели от ведущих спикеров Украины и мира в специальном материале сайта "Сегодня".

Владимир Зеленский: Любить Украину – значит, любить всех украинцев, в каком бы уголке нашей страны они ни родились

Президент Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении пожелал украинцам достатка и побольше поводов для радости в 2020 году.

"Дорогие украинцы! В новом 2020-м году я желаю всем нам уважать друг друга. Быть здоровыми, иметь достаток и много поводов улыбаться. Желаю всем хорошо отдохнуть, выспаться, а не переесть, и, конечно, легкого и приятного головокружения утром. И давайте помнить, что любить Украину – значит, любить всех украинцев, в каком бы уголке нашей страны они не родились", – сказал глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Украины в своей речи отказался от сложных политических и экономических терминов и решил обратиться к гражданам Украины на доступном языке. Зеленский попросил украинцев честно ответить на один важный вопрос. Он признал, что все мы не идеальны и не святые, со своими "тараканами" в головах.

Читайте также полный текст обращения Зеленского к народу.

Алексей Гончарук: 2019 год – это наш подготовительный период для того, чтобы 2020 стал "годом эффективности"

Правительство начало реализовывать свою программу действий и уже добилось положительных результатов в различных сферах. Премьер-министр Алексей Гончарук опубликовал в Facebook главные победы и достижения нового правительства. Он отметил важный момент – украинцы должны почувствовать реальные изменения не через три-пять лет, а уже сейчас.

"Нас интересуют не формальные показатели, а конкретные результаты. 2019 год – это наш подготовительный период для того, чтобы 2020 стал "годом эффективности", – заявил Гончарук.

Читайте перечень главных достижений правительства.

Павел Климкин: Укрепление позиций России на Ближнем Востоке ведет Украину к сложным временам

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что обострение ситуации на Ближнем Востоке между США и Ираном может негативно отразиться на Украине. Об этом он написал в Twitter.

"События в Багдаде, в частности, убийство Сулеймани, еще больше изменят фокус внимания на Ближний Восток и Африку, динамику цен на нефть и сделают Россию еще более влиятельным игроком на Ближнем Востоке. Для Украины это означает, что мы идем к сложным временам", – написал Климкин.

В ГБР признались, что не справились с первоочередными задачами

По итогам 2019 года Госбюро расследований не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности. Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР.

"Новообразованное ГБР по итогам 2019 года не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности. Во время ознакомления с его работой установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и с кадровым и техническим обеспечением", – указывается в сообщении.

Дональд Трамп: Почему Меркель и Макрон не выделяют деньги Украине?

Президент США Дональд Трамп в новогоднюю ночь призвал лидеров Германии и Франции усилить помощь Украине.Такое заявления он сделал в общении с журналистами перед новогодней вечеринкой в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Американский президент, в частности, сделал комплимент канцлеру Германии.

Фото: REUTERS/Leah Millis

"Очень хорошая женщина, скажу вам честно, канцлер Меркель. Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги (Украине – ред.)? Почему только Соединенные Штаты?", - таким образом президент США призвал европейские страны помочь Украине.

Он также добавил, что НАТО должно помочь Украине:

"Это НАТО. Эти страны должны вкладывать средства (в бюджет Альянса – ред.), они также должны больше давать Украине", - сказал президент Трамп.

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