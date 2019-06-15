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Зеленский призвал САП и НАБУ доказать свою эффективность: дал три месяца и пригрозил "перезагрузкой"

15 июня, 17:24

Борцам с коррупцией необходимо показать результаты своей работы в ближайшее время

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подаст в Верховную Раду законопроект о "перезагрузке" Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, если на протяжении ближайших трех месяцев они не докажут свою способность эффективно работать.

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, Зеленский во время встречи с руководителями НАБУ и САП потребовал продемонстрировать результаты работы, которые "удовлетворили бы запрос людей на справедливость" и "привлечения к ответственности лиц, причастных к коррупционным преступлениям".

"Мы слышали в последнее время о серьезных коррупционных скандалах: "Укроборонпром", "Центрэнерго", несколько других уголовных производств", – отметил Рябошапка.

Также он выразил убежденность в том, что все украинское общество заинтересовано, чтобы виновные в совершении этих правонарушений были привлечены к ответственности.

"Поэтому мы ждем от этих антикоррупционных органов соответствующих процессуальных решений – это может быть предъявление подозрений определенным лицам или передача дел уже в суд, и на это все у нас есть несколько месяцев", – добавил чиновник.

По его слова, "президент определил, что должно быть три месяца, в течение которых они должны доказать, что могут эффективно работать, если им это не удастся, тогда президент будет вынужден реагировать путем внесения законодательной инициативы в парламент, и парламент будет принимать решение о возможной "перезагрузке" одного или двух антикоррупционных органов, в зависимости от того, кто из них не справился со своей задачей".

Напомним, ранее Украина с Эстонией обсудила новую концепцию "Государство в смартфоне". Украинская делегация во главе с Федоровым ездила в Эстонию, где с местными экспертами обсудили все тонкости "электронного государства". По его словам, Эстония первой в мире ввела электронное взаимодействие реестров и ID-карты, провела электронные выборы и достигла показателя онлайн-услуг в 99%, предоставила возможность "электронного гражданства".


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Тег Зеленский, НАБУ, САП, Рябошапка

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