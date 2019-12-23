Зеленский призвал сети АЗС активнее снижать цены на топливо с учетом курса гривни

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал представителей компаний-участниц топливного рынка, а также нефте- и газодобывающей отрасли, сетей автозаправочных станций активнее снижать цены на бензин с учетом укрепления курса гривни.

Как сообщили в Офисе главы государства, во время совещания стороны обсудили вопрос снижения цен на топливо на украинских АЗС и детенизации рынка.

"Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и уменьшить соответственно цену на бензин. Не предоставлять скидки, а уменьшить цену на табло", – подчеркнул президент.

В свою очередь, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук отметил, что в последнее время цены на бензин и дизельное топливо начали снижаться и добавил, что наблюдается тенденция укрепления курса гривни, а потому топливо будет продолжать дешеветь.

В то же время, заправки должны существеннее уменьшать цены на топливо, но вместо этого они наращивают выплаты по бонусным программам.

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Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив подчеркнула, что реальная цена на горючее сильно отличается от цены, которую устанавливают компании в соответствии с программами лояльности.

"Такая ситуация несвойственна большинству европейских рынков – когда настолько большие программы лояльности. Мы предлагаем цену, по которой вы реально продаете бензин, указывать на стелле (электронном табло) и оптимизировать программы лояльности, чем увеличить конкуренцию на рынке", – заявила она.

В свою очередь, представители компаний-участниц топливного рынка напомнили о проблеме нелегальных заправок. По их данным, почти 25% автозаправочных станций работают вне закона. Также действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.

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Президент, в свою очередь, пообещал активно бороться с нелегальным рынком и уже в начале года провести совещание с правоохранительными органами на эту тему.

"Мы готовы помочь. Если у вас есть данные по областям – предоставьте нам. С нелегалами мы разберемся ... Я вам обещаю, что с января, после праздников, начнем очень жестко бороться со всеми нелегалами", – заявил глава государства.

Кроме того, в Офисе президента отметили, что участники совещания договорились снова встретиться в январе и обсудить проблему борьбы с нелегальными АЗС.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил о том, что снижение цен на топливо в Украине, на фоне укрепления курса гривни происходит более медленными темпами, чем могло бы быть, поскольку на этом сегменте рынка очень низкая конкуренция, а также теневые заправки.

Более детально о ситуации читайте в материале: "Цены на бензин в Украине обвалились: как долго это продолжится".

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