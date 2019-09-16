Зеленский призвал Словакию надавить на Россию для освобождения Донбасса

Президент Украины отметил, что усмирение агрессора это в интересах и самой Европы

Чапутова и Зеленский / Фото: president.gov.ua

Реклама

Глава государства Владимир Зеленский встретился с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, которую попросил содействовать Украине на международных площадках, в частности в ОБСЕ, в вопросе противодействия российской агрессии. Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров в Киеве.

По словам президента, во время переговоров Чапутова заверила его, что помощь в освобождении Донбасса – это ее личная цель.

"Окончание войны и деоккупация всех украинских территорий – это моя главная миссия и мы очень рассчитываем на вашу поддержку. Дипломатическое и санкционное давление всех наших партнеров, в том числе и Словакии, это нужно не только Украине, это необходимо всей Европе, которая всегда будет чувствовать себе в опасности, пока РФ игнорирует международное право", – сказал Зеленский.

Он отметил, что большие надежду Киева связаны с главенством Словакии в ОБСЕ, что это поможет в разрешении украинско-российского кризиса.

"Ожидаем, что Словакия и дальше будет ставить в ОБСЕ вопрос о полном выводе оккупационных войск из Украины и возвращение под наш, украинский контроль, временно оккупированных территорий", – добавил президент Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", Словакия начала председательствовать в ОБСЕ с 1 января текущего года, а ее председателем стал министр иностранных дел этой страны Мирослав Лайчак. Он отмечал, что война в Украине является одной из важнейших проблем общей европейской безопасности и пообещал помочь в урегулировании конфликта.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама